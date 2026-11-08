Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-0 yenildi

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Bandırmaspor’dan Enes Aydın 79. dakikada kırmızı kart gördü, Fatih Karagümrük mücadeleyi 4-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Yücel Büyük, Mehmet Dura, Enes Berk Güçlü
Bandırmaspor: Furkan Bekleviç, Lucas Lima, Gianni Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 58), Oluwatosin Kehinde (Yasin Arda Midiliç dk. 81), Yusuf Kocatürk, Enes Çinemre (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), Ali Ülgen, Kerem Donertaş(Dean Lico dk. 29), Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk. 46), Enes Aydın, Mulumba
Yedekler: Akın Alkan, Ahmet Biler, Muhammet Harun Genç, Mehmet Eray Özbek, Hakan Bilgiç, Recep Yalın Dilek
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Emre Akbaba (Daniele Verde dk. 73), Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 78), Yaya Onogo (Marius Doh dk. 76), Candan Başkale, Muhammed Emin Sarıkaya, Ahmed Traore (Halis Joshua Esen dk. 87)
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kaan Arda Demir
Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti
Goller: Bruno (dk. 49 k.k), Onogo (dk. 22), Barış Kalaycı (dk. 87), Daniele Verde (dk. 90) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Enes Aydın (dk. 79) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mulumba, Lima (Bandırmaspor) Dorukhan Toköz, Traore, Onogo (Fatih Karagümrük)