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Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış'tan Yasin Hoca'ya Eleştiri

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış'tan Yasin Hoca'ya Eleştiri
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Bandırmaspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, Gençlerbirliği ile oynanan 1-1 berabere biten maçın ardından Yasin Hoca'nın maç yönetimini eleştirdi. Satılmış, son dakikalarda istediği dikkati göstermediğini belirtti.

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Yasin Hoca 70-75 dakika maçı çok güzel yönetti fakat son dakikalarda maçı berabere bitirmek ister gibi davrandı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, "Maçın başında bireysel hata yüzünden yediğimiz talihsiz bir gol, maçın başında oyuna girmekte sorun yaşamamıza sebep oldu. Sonra oyun üstünlüğünü elimize aldık. Top bizdeydi, hakim olan taraf bizdik. Oyunun kalan kısmında istediğimiz golü bulduk. İkinci yarı oyunu çok riske attık. Bugün burada karşılaşan 2 takımdan biri Süper Lig'e çıkacak. Yasin Hoca 70-75 dakika maçı çok güzel yönetti fakat son dakikalarda maçı berabere bitirmek ister gibi davrandı. Fenerbahçe - Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi. Uzatma dakikaları çok yetersizdi" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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