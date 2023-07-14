Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile anlaşma imzaladı
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Bandırmaspor, iddialı bir kadro kurmak için transferlere devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Akın Alkan, daha önce çeşitli takımlarda forma giydi ve toplam 303 maçta görev aldı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor
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