Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile anlaşma imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Bandırmaspor, iddialı bir kadro kurmak için transferlere devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Akın Alkan, daha önce çeşitli takımlarda forma giydi ve toplam 303 maçta görev aldı.