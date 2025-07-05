Bandırmaspor, Jetmir Topalli ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Topalli, daha önce Türk futbolunda çeşitli takımlarda forma giydi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli'yi kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jetmir Topalli, Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK ve Pendikspor'un formalarını giydi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor