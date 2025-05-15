Bandırmaspor, Erzurumspor'u 2-0 Geçerek Play-off İkinci Tura Yükseldi

Bandırmaspor, Erzurumspor'u 2-0 Geçerek Play-off İkinci Tura Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig Play-off ilk turunda Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Golleri Mexer ve Diony kaydetti.

Trendyol 1. Lig Play-off ilk turunda Bandırmaspor evinde, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Sergen Piçinçiol dk. 89), Lois Diony (İbrahim Kaya dk. 89), Ndongala (Paixao dk. 79) Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (Mehmet Özcan dk. 74), Rahmetullah Berişbek, Mulumba,

Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk, Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Mamba dk. 87), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Gökhan Akkan dk. 72), Sylla, Orhan Ovacıklı, Teklic (Sefa Akkün dk. 72)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Celal Hanalp, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Mexer (dk. 45+2), Diony (dk. 62) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Mustafa Yumlu, Mustafa Aktaş, Roshi, Crokiatai (Erzurumspor FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.