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Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti ve gelecek maçlarda iyi oyun ve güzel sonuçlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında evinde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak yeniden Bandırmaspor'da olduğu için mutlu hissettiğini ifade etti. Sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Gürsel, "İlk maçlarda kazanmak önemlidir, onun için mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı olsun, inşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir takımız, amacımız oyun mantalitemizi geliştirerek devam etmek. Gelen taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iki takımın da denk bir oyun sergilediğini dile getirdi. Skoru bulan takımın oyunu kazandığını anlatan Kutlu, "Oyuncularımız iyi mücadele ettiler, rakibimiz de ligimizin iyi ekiplerinden ve iyi transferler yapmışlar. Öne geçtikten sonra golü çok çabuk yedik, oyunu biraz tutabilseydik maçın sonunu iyi getirebilirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli oyuncuları da aramıza katıp daha iyi yerlere geliriz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Gürsel Trendyol Spor Güncel Haberler

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