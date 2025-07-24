Bandırmaspor, Enes Aydın ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen 21 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Enes Aydın'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Aydın'ın daha önce Başakşehir, Hatayspor, Ankaragücü, Darıca Gençlerbirliği ve Somaspor, forması giydiği belirtildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor