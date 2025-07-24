Bandırmaspor, Enes Aydın ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen 21 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Enes Aydın'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Aydın'ın daha önce Başakşehir, Hatayspor, Ankaragücü, Darıca Gençlerbirliği ve Somaspor, forması giydiği belirtildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
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