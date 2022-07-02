Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı
AA - Ahmet Pesen - Spor
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Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kaleci Arda Akbulut'u transfer etti.
Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kaleci Arda Akbulut'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
1.95 boyundaki kaleci Akbulut, profesyonel kariyerine 2017 yılında Trabzonspor kulübünde başlamıştı.
AA / Ahmet Pesen - Spor