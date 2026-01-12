Bandırmaspor, Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor