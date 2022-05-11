Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör'e 'devam' dedi - Haberler

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Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör'e 'devam' dedi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör'e 'devam' dedi

Bölgesel Amatör Lig Baraj maçında Bandırma Etispor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig Baraj maçında Bandırma Etispor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Bandırma Etispor bu sonuçla gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazandı.

İlk yarıyı Sinan Yıldırım'ın 42. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Etispor 57'de yine Sinan ile farkı ikiye çıkardı. Etispor 64. dakikada Sergen ile 3. golü bularak rahatladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 87. dakikada Kenan Uz ile maçtaki tek golünü buldu. Maçta son sözü 90. dakikada Şafak Tiryaki söyledi. Mücadeleyi yaklaşık 200'e yakın Etispor taraftarı takip ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u da bin kadar da taraftar destekledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sinan Yıldırım, Amatör Lig, Baraj, Spor, Haberler

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