Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Sivas'ta sona erdi

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, tarihi Buruciye Medresesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası bugün Sivas'ta gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Pisti'nde yapılan şampiyonaya 15 ülkeden 310 atlet katılım sağladı. Sporcular gün boyunca farklı kategorilerde dereceye girebilmek için ter döktü.

Tarihi medresede ödül töreni

Yarışların sona ermesinin ardından tarihi Buruciye Medresesi'nde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Vekili Necmettin Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve il protokolü takdim etti. - SİVAS