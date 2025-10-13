Balkan şampiyonu milli güreşçi İbrahim Bera Kıvrak, Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Bera Kıvrak için memleketi Kahramanmaraş'ta karşılama töreni düzenlendi.

Cluj-Napoca kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 45 kiloda altın madalya kazanan İbrahim Bera Kıvrak, memleketine döndü.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda ailesi ve arkadaşları tarafından çiçeklerle, davul zurna eşliğinde karşılanan İbrahim Bera için araçlarla konvoy düzenlendi.

Daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geçen İbrahim Bera'yı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile şube müdürleri tebrik etti.

Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın güçlü bir sporcu altyapısına sahip olduğunu belirtti.

Özdemir, "İnşallah bu başarıların sonu olimpiyat olur. Güreşçimiz, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı da en güzel cevabı İsrailli rakibini yenerek verdi." diye konuştu.

Milli güreşçi İbrahim Bera Kıvrak da gururlu olduğunu aktararak, "Şampiyonluğumu depremde hayatını kaybedenlere ve Gazze'deki şehitlere armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.