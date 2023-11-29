Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'nin gala yemeği düzenlendi

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'nin gala yemeği, Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde, Balkan Atletizm Federasyonları Birliği gala yemeği Üsküdar'da Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı. Katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. Organizasyona, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Slobodan Brankovic ve 24 ülkenin atletizm federasyonu başkanları katıldı. Galada, 2023 sezonunda uluslararası yarışmalarla elde ettikleri başarılarla Balkan Atletizm Federasyonları Birliği tarafından 'Yılın sporcusu' seçilenlere ödülleri takdim edildi. Yılın kadın sporcusu ödülünü kazanan uzun ve üç adım atlamacı Tuğba Danışmaz ödülünü Fatih Çintimar'ın elinden aldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar "Buraya, gelen başarılı olan, kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra o sporcularımızın olimpiyat madalyalarını hep beraber alkışlarız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL