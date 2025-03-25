Balıköyspor, 2. Amatör Küme'de Şampiyon Oldu

Tavşanlı Balıköy Beldesi'nin futbol takımı, mücadele ettiği Tavşanlı 2. Amatör Küme'de elde ettiği galibiyetler serisi ile şampiyon oldu.

B grubunda mücadele eden Balıköyspor, 6 maçın tamamını 3 puanla tamamladı ve 18 puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Son karşılaşmasını Karakova Semt Sahaları'nda ligin son sırasında bulunan Yıldırımspor ile oynayan Balıköy Gençyurduspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahada şampiyonluk turları atıldı, büyük bir coşku yaşandı. - KÜTAHYA