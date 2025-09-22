Balıkesirspor Zor Günler Geçiriyor: İlk Üç Haftada Galibiyet Yok

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı başlayan Balıkesirspor ilk üç haftada galibiyetle tanışamadı. İlk hafta Söke 1970 Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bal-Kes ardından evinde Tire 2021 FK'ya ve ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk hedeflediği grupta 1 puanla şimdiden zirvenin 8 puan gerisine düşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Cem Kavçak topun ağzına geldi. Takımlarını İzmir deplasmanında yalnız bırakmayan Balıkesirspor taraftarları, Karşıyaka'ya yenildikleri maçın ardından futbolcuları soyunma odasından çağırarak uzun bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor