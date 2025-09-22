Haberler

Balıkesirspor Zor Günler Geçiriyor: İlk Üç Haftada Galibiyet Yok

Balıkesirspor Zor Günler Geçiriyor: İlk Üç Haftada Galibiyet Yok
3. Lig 4. Grup'ta sezona büyük bir iddiayla başlayan Balıkesirspor, ilk üç haftasında galibiyet alamayarak hayal kırıklığı yarattı. Takım, şampiyonluk hedefinin gerisinde kaldı ve Teknik Direktör Cem Kavçak'ın geleceği sorgulanmaya başlandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı başlayan Balıkesirspor ilk üç haftada galibiyetle tanışamadı. İlk hafta Söke 1970 Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bal-Kes ardından evinde Tire 2021 FK'ya ve ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk hedeflediği grupta 1 puanla şimdiden zirvenin 8 puan gerisine düşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Cem Kavçak topun ağzına geldi. Takımlarını İzmir deplasmanında yalnız bırakmayan Balıkesirspor taraftarları, Karşıyaka'ya yenildikleri maçın ardından futbolcuları soyunma odasından çağırarak uzun bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
