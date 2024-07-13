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Balıkesirspor, Yiğit Epözdemir ve Doğukan Özçimen'i transfer etti

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TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Yiğit Epözdemir ve Bergama Sportif'ten Doğukan Özçimen'i kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor iki transfere imza attı. Kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki kaleci Doğukan Özçimen'i kadrosuna dahil etti. Balıkesirspor, Yiğit ile 2, Doğukan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Balıkesirsporumuz, geçen sezon Fenerbahçe U19 Takımı forması giyen 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve genç oyuncumuza hayırlı olsun. Balıkesirsporumuz, geçtiğimiz sezon Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki başarılı kaleci Doğukan Özçimen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni kalecimize hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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