Balıkesirspor, Yiğit Epözdemir ve Doğukan Özçimen'i transfer etti
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Yiğit Epözdemir ve Bergama Sportif'ten Doğukan Özçimen'i kadrosuna kattı.
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor iki transfere imza attı. Kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki kaleci Doğukan Özçimen'i kadrosuna dahil etti. Balıkesirspor, Yiğit ile 2, Doğukan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Balıkesirsporumuz, geçen sezon Fenerbahçe U19 Takımı forması giyen 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve genç oyuncumuza hayırlı olsun. Balıkesirsporumuz, geçtiğimiz sezon Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki başarılı kaleci Doğukan Özçimen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni kalecimize hayırlı olsun" denildi.