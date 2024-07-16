Üye Girişi
Haberler

Balıkesirspor Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş yönetiminde kulüp tesislerinde sahaya inen kırmızı-beyazlılarda ilk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı. Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürecek. Balıkesir temsilcisi ilk etabın ardından kampa gidecek.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

Teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş yönetiminde kulüp tesislerinde sahaya inen kırmızı-beyazlılarda ilk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı. Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürecek. Balıkesir temsilcisi ilk etabın ardından kampa gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Balıkesir Spor Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title