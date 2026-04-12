Eskişehirspor: 1-1
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Balıkesirspor ve Eskişehirspor'un mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maçta konuk ekip, 49'uncu dakikada Christopher Jakob'la öne geçti. Bal-Kes'te 72'nci dakikada Sedat Yiğit Kurnaz, takımına beraberliği getirdi. Eskişehirspor, 78'de Talha Özler'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Grupta, Kütahyaspor evinde küme düşen Bornova 1877'yi 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk şansını kaçıran Eskişehirspor, 68 puanla ikinci sırada kaldı. Balıkesirspor ise 55 puana ulaştı.