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Balıkesirspor ve Bigaspor evinde

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Balıkesirspor ve Bigaspor evinde
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 6 puan çıkaran zirve ortaklarından Balıkesirspor, yarın evinde 2 puanlı Uşakspor'la kozlarını paylaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 6 puan çıkaran zirve ortaklarından Balıkesirspor, yarın evinde 2 puanlı Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nın bakımdan geçen zemininin hazır olmaması nedeniyle ilk hafta olduğu gibi Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar 3'te 3 yapmak için, kırmızı-siyahlılar ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Bal-Kes'te cezası biten yeni transferlerden Akın Akman ilk kez forma giyecek. Grupta 2 puan toplayan Bigaspor ise Biga İlyas Bayram Stadı'nda aynı saatte 4 puanlı Eskişehirspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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