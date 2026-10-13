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Balıkesirspor'un hocası Cem Kavçak'tan 3-1'lik galibiyete rağmen mental uyarısı geldi

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Balıkesirspor'un hocası Cem Kavçak'tan 3-1'lik galibiyete rağmen mental uyarısı geldi
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Balıkesirspor, üst üste iki yenilginin ardından Soma'da 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup etti. Teknik Direktör Cem Kavçak, galibiyete rağmen mental eksikler ve konsantrasyon sorunlarına dikkat çekerek fiziksel ve zihinsel olarak en üst seviyeye çıkmaları gerektiğini söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki yenilginin ardından Soma'da oynadığı iç saha maçında 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışından kopmayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak en üst seviyeye çıkmaları gerektiğini söyledi. Geçen sezon ilk yarı sonunda ayrıldığı takımına geri dönerek ilk galibiyetini elde eden Cem Kavçak, "1922 Akşehir SK karşısında kazandığımız 3-1'lik galibiyet sevindirici olsa da bizler oyunun genel gidişatına ve geleceğe dair gelişim alanlarımıza odaklanmak zorundayız. Oyuncularımı galibiyetten ötürü kutluyor, ancak daha iyisini yapabileceğimizin bilinciyle hareket ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Sahada verilen mücadele elbette kıymetli, ancak yaşadığımız mental kopukluklar ve konsantrasyon eksiklikleri, üzerine eğilmemiz gereken en önemli hususların başında geliyor" diyen Kavçak, "Ancak biliyoruz ki hedeflerimize ulaşmak için sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da en üst seviyeye çıkmalıyız. Bu eksiklerimizi kapatmak, oyun içi reaksiyonlarımızı ve mental dayanıklılığımızı artırmak adına durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Tribünlerde bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu gelişim sürecinde gösterecekleri sabır ve koşulsuz destek, eksiklerimizi gidermemizde en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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