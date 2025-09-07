Haberler

Balıkesirspor Transfer Yasağını Kaldırarak İki Yeni Futbolcuya Imza Attı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldıran Balıkesirspor, Antalyaspor'dan Harun Toprak ve Heerenveen U21'den Ali Topçu ile yeni sözleşmeler imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağını ligin başlamasına saatler kala kaldırarak yeni oyuncularının lisanslarını çıkaran Balıkesirspor iki takviye daha yaptı. Balıkesirspor, Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalarken son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllığına anlaştı. İki futbolcunun da lisansları alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
