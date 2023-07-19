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Balıkesirspor, Recep Çetin'i teknik direktörlük görevine getirdi

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TFF 3'üncü Lig'e düşen Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Recep Çetin'i getirdi. Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra henüz iç transferde bir hamle yapmayıp transfer yasağını açmaya çalışan Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Recep Çetin'i getirdi. Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Milli Takım Recep Çetin Spor Haberler

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