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Balıkesirspor, Recep Çetin'i teknik direktör olarak göreve getirdi

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Balıkesirspor, Recep Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Çetin ile yapılan imza töreni Balıkesirspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Recep Çetin'in getirildiğini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik direktörle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı.

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Recep Çetin getirildi. Teknik Direktör Recep Çetin, Balıkesirspor ile 1 yılı opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Öner ile Recep Çetin, Balıkesirspor Tesisleri'nde imza töreni düzenlediler. Balıkesir ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için A Milli Takımımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Recep Çetin Spor Haberler

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