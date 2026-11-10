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Balıkesirspor kalecisi Yasin Yiğit Berber'in elmacık kemiği kırıldı

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Balıkesirspor kalecisi Yasin Yiğit Berber'in elmacık kemiği kırıldı
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Balıkesirspor kalecisi Yasin Yiğit Berber, Gaziemir SK maçında yüzüne aldığı darbe sonrası sağ elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle sakatlandı. Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde hemen başlatıldığını açıkladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yasin Yiğit Berber, yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Geçen hafta iç sahada kırmızı-beyazlı takımın 3-1 kazandığı Gaziemir SK müsabakasında sakatlanan 24 yaşındaki file bekçisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yasin Yiğit Berber'in yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ maksiller sinüste parçalı fraktür (sağ elmacık kemiği kırığı) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yasin Yiğit Berber'e acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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