Haberler

Erdoğan Kaya Balıkesirspor'da

Erdoğan Kaya Balıkesirspor'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Erdoğan Kaya'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, Erdoğan Kaya'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Balıkesirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir temsilcisi, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 25 yaşındaki stoper Erdoğan Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Türk milli takımımızın U17, U18, U19 ve U21 yaş kategorilerinde formasını terleten, Beşiktaş ile Avrupa Kupası deneyimi bulunan Erdoğan Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Cem Yılmaz'ın yakını da uyuşturucudan gözaltında
Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı