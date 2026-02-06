Haberler

Balıkesirspor Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini uzattı

Balıkesirspor Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Balıkesirspor, iç transferde Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini uzattı. Dış transferde de üç yeni oyuncu kadrosuna katan takım, Velioğlu ile 2025-2026 sezonuna kadar anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Dış transferde Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna katan Balıkesirspor, iç transferde de sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcusu Serhat Velioğlu ile yeni mukavele imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan değerli oyuncumuz Serhat Velioğlu ile önümüzdeki sezonda da birlikteyiz. Oynadığı oyun ve gösterdiği karakterle takımımızın en önemli isimlerinden biri haline gelen Serhat'la yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyor, oyuncumuza şanlı armamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"