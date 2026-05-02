Balıkesirspor'da Uysal'a veda

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-ffta Eskişehirspor'a ilk maçı evinde 2-1 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 mağlup olarak elenip 2'nci Lig hayallerine yine veda eden Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal'la yollar ayrıldı. Devre arasında imza attığı Bal-Kes'te takımın play-offa kalmasına büyük katkı yapan Uysal'la sözleşmesi bitince vedalaşıldı.

Daha önce Başkan Volkan Altınöz'ün yeniden aday olmayacağını açıkladığı kırmızı-beyazlılar, Uysal'la ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmesi sona eren Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a, bugüne kadar verdiği emek, özverili çalışmaları ve takımımıza kattığı değerler için içten teşekkürlerimizi sunarız. Zafer Uysal, görev süresi boyunca kulübümüze hizmetten asla ödün vermemiş; profesyonelliği ve bağlılığıyla takdirimizi kazanmıştır. Kendisine bundan sonraki kariyer hayatında başarılar dileriz."

