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Balıkesirspor'da Muhammet Yılmaz dönemi sona erdi

Spor Haberleri

Balıkesirspor'da Muhammet Yılmaz dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Son oynanan Ankara Demirspor maçında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekipte Muhammet Yılmaz'ın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Yılmaz'a bugüne dek vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muhammet Yılmaz yönetiminde 6 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez de mağlup oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Muhammet Yılmaz Balıkesirspor Spor Haberler

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