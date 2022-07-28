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Balıkesirspor'da kaleci Atilla takımda kaldı

Balıkesirspor'da kaleci Atilla takımda kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde kalecisi Atilla Özmen ile anlaşma sağladı.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde kalecisi Atilla Özmen ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam. İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, 6 sezondur formamızı giyen kaptanımız Atilla Özmen ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, kaptanımız Atilla Özmen'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


- Balıkesir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Atilla Özmen Spor Haberler

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