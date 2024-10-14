Balıkesirspor, Amasyaspor'a Deplasmanda Yenildi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 9 puanla 8'inci sıraya geriledi. Teknik Direktör Levent Eriş eleştiriliyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup olarak üst üste 2'nci yenilgisini alan Balıkesirspor, 9 puanda kalarak 2 haftada 2'nci sıradan 8'inci basamağa geriledi. Play-Off potası dışında kalan Balıkesirspor, geçen hafta içinde kupada aldığı Kilis Belediyespor yenilgisiyle birlikte 8 günde 3 resmi maçtan boynu bükük ayrıldı.
Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Levent Eriş eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan sosyal medyada Amasyaspor maçının son bölümünde Levent Eriş'e yumruk atarak kırmızı kart gördüğü iddia edilen Balıkesirspor'un 19 yaşındaki stoperi Yiğit Epözdemir, bu iddiaları yalanladı.