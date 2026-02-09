Balıkesirspor'dan net galibiyet

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda çıktığı 2 maçında lider Kütahyaspor'a 2-1 yenildikten sonra düşme hattındaki Afyonspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor gönül aldı. Rakibini ilk yarıda Akın ve Yekta, ikinci devrede ise Sedat Yiğit'in attığı gollerle dize getiren kırmızı-beyazlılar, Play-Off hattında 5'inci sıradaki yerini korudu.

Ligin ikinci devresinde çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan ve 38 puana ulaşan Bal-Kes, haftayı mağlubiyetle kapatan takipçileri Uşakspor'un 3, Denizli İdmanyurdu'nun 5 puan önüne geçti. Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki 5 haftalık periyotta sırasıyla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221, Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK, Nazilli Spor (D) ve Altay'la kozlarını paylaşacak.