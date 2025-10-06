Haberler

Balıkesirspor, Afyonspor'u 4-0 Yenerek Moral Tazeledi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Balıkesirspor, Afyonspor'u 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve moral buldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı hazırlanmasına rağmen ilk 4 haftada galibiyet alamayınca yönetimin görevi bırakmayı kararlaştırıp olağanüstü kongreye gittiği Balıkesirspor evinde Afyonspor engelini farklı geçti. Zayıf rakibini Tayfun, Artun, Ali Sinan ve Sedat Yiğit'in golleriyle 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar 5 maç sonunda ilki yaşadı. Grupta puanını 5 yapan Balıkesirspor moral tazeleyerek lige yeniden başladı.

