Balıkesirspor, Afyonspor'u 4-0 Yenerek Moral Tazeledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı hazırlanmasına rağmen ilk 4 haftada galibiyet alamayınca yönetimin görevi bırakmayı kararlaştırıp olağanüstü kongreye gittiği Balıkesirspor evinde Afyonspor engelini farklı geçti. Zayıf rakibini Tayfun, Artun, Ali Sinan ve Sedat Yiğit'in golleriyle 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar 5 maç sonunda ilki yaşadı. Grupta puanını 5 yapan Balıkesirspor moral tazeleyerek lige yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor