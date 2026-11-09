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Balıkesirspor 10 hafta sonunda 28 gol atarak grubun en skorer ikinci takımı oldu

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Balıkesirspor 10 hafta sonunda 28 gol atarak grubun en skorer ikinci takımı oldu
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 10 haftayı 28 golle geçen Balıkesirspor, 29 gollü Eskişehirspor'un ardından grubun en skorer ikinci takımı oldu. Kırmızı-beyazlılar iç sahada 19 gol atarak dikkat çekerken, son maçta Gaziemir SK'yı 3-1 yendi.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, 10 hafta sonunda attığı 28 golle 29 gol atan Eskişehirspor'un ardından grubun en skorer ikinci takımı konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 19 kez rakip fileleri sarsarak iç saha karnesine göre en golcü takım olarak dikkat çekti. Balıkesir ekibinde ligde krallık yarışında da zirvede olan Emre Gemici 14 golle gol yükünü çekerken, Ali Sinan Gayla 6, Akın Akman 3 gol kaydederek en skorer isimler oldu.

Son olarak evinde Gaziemir SK'yı 3-1 yenen Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, "Hücumda üretken olmamız ve gol fırsatları oluşturmamız sevindirici. Bununla birlikte, yakaladığımız pozisyonları daha yüksek bir yüzdeyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bitiriciliğimizi, hücumdaki etkinliğimizi daha da artıracağımıza inanıyorum. Uzun lig maratonunun sonunda hedefimize ulaşacağımız konusunda hiç şüphem yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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