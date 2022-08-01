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Balıkesir haberleri | Balıkesirspor'da Birol da imzaladı

Balıkesir haberleri | Balıkesirspor'da Birol da imzaladı

Balıkesir haberlerine göre TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra transfer yasağını kaldırmaya çalışan Balıkesirspor, iç transferde tecrübeli isimler kaleci Atilla Özmen ve orta saha oyuncusu İbrahim Halil Çolak'ın ardından Birol Parlak'la da yeniden anlaştı.

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TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra transfer yasağını kaldırmaya çalışan Balıkesirspor, iç transferde tecrübeli isimler kaleci Atilla Özmen ve orta saha oyuncusu İbrahim Halil Çolak'ın ardından Birol Parlak'la da yeniden anlaştı. Son 2 sezondur 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasını giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu törenle sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlı kulüpten Birol'un imzasıyla ilgili, "İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törende 2 sezondur formamızı giyen tecrübeli futbolcumuz Birol Parlak ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Birol Parlak'a kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Birol Parlak Halil Çolak Spor Haberler

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