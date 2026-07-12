Haberler

Balıkesir'de 18 ilden 478 sporcunun katıldığı tekvando turnuvası başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen iller arası tekvando poomsae turnuvası, 18 ilden 478 sporcunun katılımıyla başladı.

Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz İller Arası Tekvando Poomsae-Para Poomsae Turnuvası" başladı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirilen organizasyona, 18 ilden 478 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada sporcular; Poomsae, Para Poomsae ve ailelerin de yer aldığı "Family Poomsae" kategorilerinde mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, turnuvanın açılışında, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Turnuvanın 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmaya katkı sağlayacağını ifade eden Özalp, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında 18 ilimizden gelen sporcularımızı kentimizde ağırlıyoruz. Turnuvanın, özellikle ailelerin katılımıyla sporda dayanışmayı simgeleyen kategorilerle büyük bir heyecana sahne olacağına inanıyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen hakemlerimize, antrenörlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Marmaray'da dehşete düşüren görüntüler! Ekipler zamanla yarıştı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı

Koca bir ülkenin kahramanı! Ülkesini tek başına yarı finale çıkardı