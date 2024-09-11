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Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti

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UEFA Uluslar A Ligi maçları için Bosna Hersek Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, fotoğraf çektirdikten sonra kendisine Galatasaray formasını gösteren bir taraftara "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, gruptaki ikinci mücadelesinde Macaristan ile golsüz berabere kaldı.

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile bir ara gelerek fotoğraf çektirdi.

"KENDİNİ KOMİK Mİ SANIYORSUN"

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kıs süreli gerginlik yaşadı. Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çektirdikten sonra sarı-kırmızılı formasını gösterdi. Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

HÜSEYİN ÖZTÜRK:

ancak bir gs lı yapar

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2
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Bidüşün:

Bu hareket cincona 2 hafta sonra hattrick olarak dönecek

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İsmail Aslım:

Helal olsun taraftara.aslanlar heryerdeler

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Can Mekin:

Futbolu seven rakibine saygı duyan futbolun rakipsiz oynanmıyan spor olduğunu bilen adamış

0
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