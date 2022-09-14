Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yasemin Adar Yiğit'i kutladı Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit kardeşimi yürekten kutluyor, salonda İstiklal Marşı'nın yankılanması ve Türk bayrağının en tepede dalgalanması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Yasemin Adar Yiğit Mehmet Kasapoğlu Spor Güncel Haberler

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