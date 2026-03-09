Bakan Bak'tan özel sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımız, gösterdiği üstün performansla şampiyonayı 6'sı altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamlayarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. İspanya'da takım halinde dünya şampiyonu olarak ülkemizi sevindiren tüm özel sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."