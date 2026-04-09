Bakan Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'i kutladı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'i yürekten tebrik etti. Bakan Bak, Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıyla ülkemizi gururlandırdığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanarak şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çimsa ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
