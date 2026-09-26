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Bakan Bak’tan başpehlivan olan Orhan Okulu’ya tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu’yu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'yu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen, 8 başpehlivan ve 84 pehlivan'ın mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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