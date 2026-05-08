Bakan Bak, Basketbol Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Ligi play-off serisinde Zalgiris'i 3-1'le geçerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı gönderdi.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Yine, yeniden Dörtlü Final'deyiz. Basketbol Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'ı geçerek Dörtlü Final'e yükselen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Yolun sonu kupa olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan