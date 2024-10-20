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Bahri Tanrıkulu Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Bahri Tanrıkulu Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Seçildi
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Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Bahri Tanrıkulu, 181 geçerli oy alarak başkanlık görevine seçildi. Cemar Mermer Finans Müdürü Ünal Karadağ da yönetiminde yer aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurulunda yapılan Başkanlık seçimlerinde Bahri Tanrıkulu 181 geçerli oy alarak federasyon başkanlığına seçildi. Cemar Mermer Finansal Müdürü Ünal Karadağ da Tanrıkulu'nun yönetiminde yer aldı.

Crowne Plaza Otel'de yapılan ve 300 delegeden 257'sinin katılım gösterdiği genel kurulda, kullanılan 186 oyun 181 tanesini alan Bahri Tanrıkulu 4 yıllığına Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Manisa'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine sağladıkları katkıların yanı sıra spora ve sporcuya sağladıkları desteklerle adından sıkça söz ettiren Cemar Mermer ve Traverten'in Finans Müdürü Ünal Karadağ'ın da yönetim kurulu listesinde bulunduğu Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Beş yaşından buyana şerefle mensubu olduğum Taekwondo ailemizin artık başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bizim başkanlığımızda yılgınlığa, yorgunluğa yer olmayacak. Projelerimizi bir bir hayata geçirerek dünya taekwondosunda hak ettiğimiz yerimizi alacağız. Yeni dönemde camiamızın önemli eksiklerini bir bir tamamlayacağız. Elektronik kura çekimi, maç sayı göstergesi, sicil sisteminin yenilenmesi, bütün maçların dünyanın her yerinde canlı yayını, Türkiye Süper Ligi, bölgesel ligler bunlardan sadece birkaç tanesi. Salon, tesis, elektronik ekipmanların yenilenmesi, AFAD anlaşması ile büyük kulüplerin kurulması anlaşmaları ele alacağımız projelerimizin bir kısmıdır. Yukarıda belirttiğim yeniliklerin proje ve kararları yapacağımız büyük çalıştay ile hep beraber karara bağlanıp camiamıza sunulacaktır. İlk gün dediğimiz gibi ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla, hep birlikte kol kola, omuz omuza Taekwondo Kazandı"

Cemar Mermer ve Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın da federasyon başkanlığına seçilen Tanrıkulu'yu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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