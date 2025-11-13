Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturmasında verilen cezaları açıkladı. PFDK, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Kayserisporlu Abdulsamet Burak, Sivassporlu Ali Şaşal Vural ve Bolusporlu Orkun Özdemir, Amedsporlu Oktay Aydın, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak en üst sınırdan ceza alan isimler oldu.
- TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 5 futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Cezalı futbolcular Alassane Ndao, Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Orkun Özdemir ve Oktay Aydın'dır.
- Futbolcular 1 yıl boyunca takımlarında forma giyemeyecek.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların cezalarını açıkladı.
5 İSİM EN ÜST SINIRDAN CEZA ALDI
TFF'nin açıklamasının ardından gerçekleştirilen bahis soruşturmasında en üst sınırdan ceza alan isimler de belli oldu. Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao, Kayserispor'un sol bek oyuncusu Abdulsamet Burak, Sivassporlu kaleci Ali Şaşal Vural, Bolusporlu file bekçisi Orkun Özdemir ve Amedspor forması giyen orta saha oyuncusu Oktay Aydın, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak en yüksek ceza alan isimler oldu.
1 YIL BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEKLER
Bu gelişme doğrultusunda bu beş futbolcu, en üst sınırdan ceza alan isimler olarak 1 yıllık süreçte takımlarının yanında olamayacak