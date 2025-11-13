Haberler

Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturmasında verilen cezaları açıkladı. PFDK, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Kayserisporlu Abdulsamet Burak, Sivassporlu Ali Şaşal Vural ve Bolusporlu Orkun Özdemir, Amedsporlu Oktay Aydın, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak en üst sınırdan ceza alan isimler oldu.

  • TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 5 futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • Cezalı futbolcular Alassane Ndao, Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Orkun Özdemir ve Oktay Aydın'dır.
  • Futbolcular 1 yıl boyunca takımlarında forma giyemeyecek.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların cezalarını açıkladı.

5 İSİM EN ÜST SINIRDAN CEZA ALDI

TFF'nin açıklamasının ardından gerçekleştirilen bahis soruşturmasında en üst sınırdan ceza alan isimler de belli oldu. Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao, Kayserispor'un sol bek oyuncusu Abdulsamet Burak, Sivassporlu kaleci Ali Şaşal Vural, Bolusporlu file bekçisi Orkun Özdemir ve Amedspor forması giyen orta saha oyuncusu Oktay Aydın, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak en yüksek ceza alan isimler oldu.

1 YIL BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEKLER

Bu gelişme doğrultusunda bu beş futbolcu, en üst sınırdan ceza alan isimler olarak 1 yıllık süreçte takımlarının yanında olamayacak

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Florya'da bayraklar yarıya indirildi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.