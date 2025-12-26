Haberler

Ali Palabıyık, bahis soruşması kapsamında PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme:
TFF, yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda hakemlik yapan 9 hakemi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevke edildi.

TFF, yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen hakemler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

O hakemler şöyle:

Ali Palabıyık - Süper Lig hakemi

Ali Tuna - Klasman yardımcı hakemi

Alper Oran - Klasman hakemi

Berkay Daban - Klasman yardımcı hakemi

Erhan Kutlu - Klasman hakemi

Halit Karacabay- Klasman yardımcı hakemi

Okan Akbal - Klasman yardımcı hakemi

Sedat Etik - Klasman yardımcı hakemi

Yusuf - Bozdoğan- İl hakemi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

