Bahçeşehir Koleji, Umana Reyer'i 93-74 ile Geçti

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını 93-74 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 6, Flynn 16, Ponitka 7, Williams 16, Hale 13, Homesley 3, Koprivica 15, İsmet Akpınar, Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş 5

Umana Reyer: Cole 14, Horton 4, Parks, Wiltjer 11, Valentine 6, Tessitori 9, Lever 1, Candi, Bowman 11, Wheatle 2, Nikolic 13, Nicolao 3

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-43

3. Periyot: 67-48

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 93-74 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Umana Reyer ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
