Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Polonya'nın Slask ekibini ağırlayacak
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, yarın Slask ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bahçeşehir, son iki maçını kazandı ve grupta 2. sırada bulunuyor.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, organizasyonun 17. haftasında yarın Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde son 2 maçını kazanan Bahçeşehir Koleji, 10 takımlı A Grubu'nda 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2 sırada bulunuyor.
Slask ise 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.