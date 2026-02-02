Haberler

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Polonya'nın Slask ekibini ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, yarın Slask ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bahçeşehir, son iki maçını kazandı ve grupta 2. sırada bulunuyor.

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, organizasyonun 17. haftasında yarın Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son 2 maçını kazanan Bahçeşehir Koleji, 10 takımlı A Grubu'nda 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2 sırada bulunuyor.

Slask ise 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
