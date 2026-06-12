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Bahçeşehir Koleji, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştı

Bahçeşehir Koleji, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştı
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Bahçeşehir Koleji, Marko Barac'ın ardından yeni başantrenör olarak deneyimli koç Sasha Djordjevic'i göreve getirdi.

Bahçeşehir Koleji, Sasha Djordjevic'in başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin, Marko Barac ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörü belli oldu. İstanbul ekibi, Sasha Djordjevic ile anlaştıklarını duyurarak, "Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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