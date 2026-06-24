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Bahçeşehir Koleji'nin yeni başantrenörü Djordjevic'in hedefleri büyük

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, kulübün vizyonu ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, kulübün vizyonunun kararında etkili olduğunu belirterek, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek için teklifi kabul ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda teknik ve idari ekip ile bir araya gelen Sırp başantrenör, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji'nde başantrenörlük görevine başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Djordjevic, "Yönetimin ve başkanımızın tutkusunu gördükten sonra bu meydan okumayı kabul ettim. Basketbol ile alakalı kişisel hedeflerim hiçbir zaman değişmedi. Her zaman finallere ulaşmayı, kupalar ile şampiyonlukların peşinde koşmayı ve oyuncularıma hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olmayı hedefliyorum. Bahçeşehir Koleji de bana vizyonu ile amaçlarını açıkladı ve kazanmaya devam etmek için burada olmayı büyük bir istekle kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başantrenörü olarak 2021-2022 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Aleksandar Djordjevic, "İstanbul'da ikinci kez çalışacağım. Bu ülkede çalışmaktan çok keyif almıştım, şimdi de çok mutluyum. İstanbul, kendine has mükemmeliğe sahip bir şehir ve bunu her geldiğimde hissediyorum, herkes hisseder. Tarihini ve kültürünü öğrendikten sonra, bu şehirdeki insanları tanıyıp şehrin sunduklarını gördükçe değerini daha da iyi anlıyorsunuz. Son olarak, tabii ki Türk yemeklerinin güzelliğinden bahsetmemek olmaz." şeklinde görüş belirtti.

"Bahçeşehir Koleji, her geçen yıl büyüyen bir takım"

Rekabetçi bir takım kurmak istediklerini vurgulayan Sırp çalıştırıcı, "Bahçeşehir Koleji her geçen yıl daha da büyüyen bir takım. Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda iki sene üst üste yarı finale ulaşıldı. Bu başarı için kulübü ve benden önce burada çalışan Dejan Radonjic ve Marko Barac'ın yaptığı işleri de tebrik etmek gerek. Şimdi bu yolda devam etmek benim görevim. Taraftarlarımız ve bizi destekleyen tüm basketbolseverlerin maçlarımıza gelmesini ve takımımızı izlemesini isterim. Umarım bizi destekleyen herkes, oyuncularımızla birlikte oynadığımız basketboldan büyük keyif alır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kabul etmedim"

Aleksandar Djordjevic, son birkaç yılda iyi fırsatlar oluşmaması ve yaşadığı fiziksel problem nedeniyle kulüp takımı çalıştırmadığını ifade etti

Bahçeşehir Koleji'ni çalışanlarını tanıdığını aktaran 58 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:

"Basketbol camiası çok da büyük değil, her zaman birbirimizi görüyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son birkaç yılda kulüp takımı çalıştırmadım. Bazı kulüplerden teklifler geldi ancak bu teklifleri kabul etmedim. Bir buçuk yıl önce günlük hayatımı etkileyen fiziksel bir problemle uğraştım. Bununla ilgilenmem ve hayatımın o dönemini atlatmam gerekiyordu. Reddettiğim bazı tekliflerin sebeplerinden biri buydu, bazılarını ise o fırsatların Bahçeşehir Koleji kadar iyi olmamasından dolayı kabul etmedim."

Kaynak: AA / Emre Doğan
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