Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic'i 93-86 Yendi
Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray MCT Technic'i 93-86 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. İlk iki periyotta geride kalmasına rağmen, üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı başardı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Williams 15, Flynn 23, Ponitka 15, Homesley 8, Göktüğ Baş 2, Hale 13, Mitchell
4, Kenan Sipahi 8, Koprivica 5, İsmet Akpınar
GALATASARAY MCT TECHNIC: White Jr 18, Cummings 10, James Palmer Jr. 27, Bishop 7, McCollum
11, Muhsin Yaşar 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie
1'İNCİ PERİYOT: 23-26
DEVRE: 42-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66
İlk periyodu 23-26 ve ilk yarıyı da 42-47'lik skorlarla geride kapatan ev sahibi ekip ikinci yarıda maçta dengeyi sağlayarak 3'üncü periyotu 67-66 önde geçti. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji maçı 93-86 kazandı.