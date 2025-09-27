Haberler

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic'i 93-86 Yendi

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic'i 93-86 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray MCT Technic'i 93-86 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. İlk iki periyotta geride kalmasına rağmen, üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı başardı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Williams 15, Flynn 23, Ponitka 15, Homesley 8, Göktüğ Baş 2, Hale 13, Mitchell

4, Kenan Sipahi 8, Koprivica 5, İsmet Akpınar

GALATASARAY MCT TECHNIC: White Jr 18, Cummings 10, James Palmer Jr. 27, Bishop 7, McCollum

11, Muhsin Yaşar 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie

1'İNCİ PERİYOT: 23-26

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 93-86 yenerek sezona galibiyetle girdi.

İlk periyodu 23-26 ve ilk yarıyı da 42-47'lik skorlarla geride kapatan ev sahibi ekip ikinci yarıda maçta dengeyi sağlayarak 3'üncü periyotu 67-66 önde geçti. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji maçı 93-86 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.