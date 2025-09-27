Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic'i 93-86 Yendi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Williams 15, Flynn 23, Ponitka 15, Homesley 8, Göktüğ Baş 2, Hale 13, Mitchell

4, Kenan Sipahi 8, Koprivica 5, İsmet Akpınar

GALATASARAY MCT TECHNIC: White Jr 18, Cummings 10, James Palmer Jr. 27, Bishop 7, McCollum

11, Muhsin Yaşar 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie

1'İNCİ PERİYOT: 23-26

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 93-86 yenerek sezona galibiyetle girdi.

İlk periyodu 23-26 ve ilk yarıyı da 42-47'lik skorlarla geride kapatan ev sahibi ekip ikinci yarıda maçta dengeyi sağlayarak 3'üncü periyotu 67-66 önde geçti. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji maçı 93-86 kazandı.