Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Polonya'nın Slask takımına 82-80 mağlup olarak 17. maçında 6. yenilgisini aldı. Slask ise bu galibiyetle 5. kez kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5

Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17

1. Periyot: 18-20

Devre: 35-42

3. Periyot: 57-60

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.

???????Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken, Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
